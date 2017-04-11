Москва, 11 апреля, 2017, 14:50 — ИА Регнум.



Oil-gas.ru Плавучая буровая установка СПБУ «Арктическая»

В Арктике примерно за 50 лет было извлечено около 21 млрд тонн нефтяного эквивалента, 86% от этого количества добыто в российской Арктике. Без Арктики Россия не была бы той страной, которую мы имеем сейчас, заявил заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский, выступая в Совете по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе совета.

В России в 1995 году 90% всего добываемого в стране газа приходилось на Арктику. «Если говорить в целом о добыче углеводородов, то на протяжении 22 лет (с 1991 года по 2013 год) Арктика давала свыше 50% нефтегазодобычи страны. Колоссальная величина», — заявил специалист. По запасам Россия однозначно лидирует по сравнению с другими странами: 43% жидких углеводородов обнаружено в России, 91% газа — это больше, чем в какой-либо другой стране.

При этом, как отметил эксперт, несмотря на развитие технологий, в ходе нефтегазодобычи как на суше, так и на шельфе происходят «весьма драматические события». К числу таковых можно отнести процесс дегазации — выход нефти и газа на поверхность. По данным Института проблем нефти и газа РАН, в стране таких объектов больше 19 тысяч, большинство из них — техногенной природы. Вблизи плохо зацементированных скважин газ поднимается вверх, заполняя пустое пространство, и, таким образом, формируется техногенная залежь. Такие залежи опасны неконтролируемыми выбросами углеводородов, скважины обрушиваются, платформы разрушаются, гибнут люди, объяснил эксперт.

«Необходимо вплотную заниматься этой проблемой. Разработка технологий выявления, мониторинга и снижения природных и техногенных угроз экосистеме при освоении минерально-сырьевых ресурсов — это важное и актуальное направление для экологической и экономической безопасности России», — считает Василий Богоявленский.

Напомним, Совет по Арктике и Антарктике был создан при Совете Федерации в 2014 году. Совет осуществляет анализ законодательства для эффективной реализации политики России в Арктике и Антарктике и обеспечения национальных интересов. Председателем Совета является сенатор Вячеслав Штыров.