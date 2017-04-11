Москва, 11 апреля, 2017, 14:48 — ИА Регнум.

Законопроект, наделяющий полицию правом вскрывать автомобили, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Эрнест Валеев и Василий Пискарев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

moderncolors Дверь автомобиля

Так, согласно поправкам, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.

Одновременно закон о полиции предлагается дополнить статьей 151, определяющей порядок реализации данного права, а также порядок информирования собственника либо иного законного владельца транспортного средства о вскрытии транспортного средства и возникающих в связи с этим правах и обязанностях.

Аналогичным полномочием обладают войска национальной гвардии Российской Федерации.