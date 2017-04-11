Киев, 11 апреля, 2017, 14:50 — ИА Регнум.

Власти Украины будут вынуждены передать российской компании «Газпром» вместо финансовых средств бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналиста о вероятности проигрыша «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

European People's Party Юлия Тимошенко

«Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине, — говорит Гройсман. — Если, не дай бог, будет другое решение суда — это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены, на мой взгляд. Это же следствие подписания контракта Тимошенко».

По его словам, в случае проигрыша Украины в Стокгольме вместо финансовых средств «Газпрому» следует передать Тимошенко.

«Придется передать Тимошенко вместо денег, — говорит Гройсман. — Если она подписала, пусть она и несет за это ответственность. Почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет».

При этом премьер-министр Украины добавил, что он не хочет прогнозировать решение суда, так как украинская сторона «не может ничего предвидеть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2014 года компания «Газпром» судится с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже. Претензии концерна касаются российско-украинского контракта на поставку голубого топлива из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная сумма претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» приходится на штрафы за недобор голубого топлива по контрактному правилу «бери или плати».

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