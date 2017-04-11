Ярославль, 11 апреля, 2017, 14:34 — ИА Регнум.



Капремонт в Ярославле

Два крупных лота на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области достались двум московским компаниям, ООО «Дельта Констракшн» и ООО «Мультисистема». Они оказались единственными участниками торгов, которые в связи с этим были признаны несостоявшимися. В результате лоты были отданы фирмам по максимальной цене — 270,3 млн рублей («Дельта Констракшн») и 132,4 млн рублей («Мультисистема»). Данные об этом опубликованы на одной из электронных торговых площадок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С «Дельтой Констракшн», по некоторым данным, связан советник председателя правительства Ярославской области Павел Юхвидин. «Мультисистема» интересна тем, что ее учредитель — ОАО «Мультистема» учрежден, в свою очередь, компанией Bronvige Management Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Примечательно также, что подряды на ремонт многоквартирных домов были объединены в крупные лоты, тогда как ранее проводились аукционы на каждый дом в отдельности. Источник ИА REGNUM в Ярославской областной думе связывает это с желанием организаторов торгов не допустить к аукционам небольшие компании.

«На мой взгляд, укрупнение сделано специально, поскольку на ярославский рынок зашли несколько московских компаний и, соответственно, задача была, чтобы эти компании выиграли крупные лоты», — считает собеседник агентства.

По его словам, также укрупнение лотов предоставляет возможность компаниям для сговора, чтобы каждая из них взяла лот, который ей интересен, без падения в цене. Источник предполагает, что все конкурсы были выиграны «примерно таким образом: заранее было обговорено, кто какой аукцион возьмет».

«По судебной и антимонопольной практике такие торги признаются незаконными, и конкурсы отменяются. Но в Ярославле никто не обжаловал, и аукционы состоялись по максимальной цене», — пояснил источник.

Отсутствие жалоб на торги ИА REGNUM подтвердил заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы УФАС по Ярославской области Сергей Гаврилов.

«Как правило, вопрос формирования лота, включения в него тех или иных домов хозяйствующими субъектами не поднимается. Никто с этим не спорит, всех все устраивает. Они обжалуют иные действия, поэтому пока нет предпосылок о том, что объединение домов в один лот нарушает антимонопольное законодательство», — заявил Гаврилов.

Получить комментарий в фонде капремонта Ярославской области ИА REGNUM не удалось. Вместе с тем озабоченность в связи с победой в аукционах двух московских компаний выразил депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

«Получается, что со сменой директора фонда капремонта (и.о. директора в октябре 2016 года был назначен Валерий Лещенко) меняются победители аукционов. Теперь мы имеем кота в мешке. Непонятно, кто будет делать, как будет делать», — заявил депутат.