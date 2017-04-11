Киев, 11 апреля, 2017, 14:38 — ИА Регнум.



Vasyl` Babych Праворадикальная партия «Свобода», факельное шествие в Киеве

Украинские радикалы объявили о пикете против нового проекта Трудового кодекса, сообщила пресс-служба партии «Свобода», передает ИА «Новостной фронт».

Согласно сообщению, 11 апреля националисты будут пикетировать заседание комитета Верховной рады, на котором будет рассматривать соответствующий проект.

В пикете будут участвовать такие организации, как «Свобода», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что националисты будут протестовать против «очередной попытки внести несвязанные с трудовым правом гендерные вопросы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские радикальные националисты активно продвигают так называемую «патриотократию», когда все, что «патриотично» — это хорошо, а что не «патриотично» — с тем надлежит быстро расправиться, обычно силовым методом.

При этом «патриотизм» радикалов крайне примитивен и не учитывает ни политической ситуации, ни экономической. Из-за блокады Донбасса Украина уже испытывает серьезные проблемы с антрацитовыми поставками, а также другие экономические трудности.

Тем не менее, власть предпочитает не реагировать на действия радикалов. Так, когда националисты блокировали отделения российских банков и устраивали акты вандализма против офисов и банкоматов, полиция спокойно смотрела на происходящее.

Стоит отметить, что Европа относится к явлению украинского национализма достаточно лояльно, заявляя о «демократических ценностях» и «гражданском обществе».