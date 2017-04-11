Анкара, 11 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум.



Primicias24.com Турецкая стена

Бетонная стена длиной более 500 километров возведена Турцией на сирийской границе, сообщили 11 апреля в турецком министерстве национальной обороны.

«Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK [государственное управление по жилищному строительству] в рамках Проекта системы физической безопасности границы, завершено», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, строительство стены идет не первый год. Это делается для сдерживания потока мигрантов из Сирии и Ирака. Как утверждают турецкие власти, с основном беженцы — сирийские граждане.

Читайте подробнее: Турция начинает строительство новой стены на границе с Сирией

В начале января 2017 г. власти Турции завершили строительство 330-километровой бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Еще на отрезке в 191 км созданы ограждения из колючей проволоки.

Читайте подробнее: Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Турция захватывает сирийские территории. Он пояснил что турки сдвинули границу близ города Жендерис внутрь Сирии.