Турция завершила строительство бетонной стены на сирийской границе
Анкара, 11 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум.
Бетонная стена длиной более 500 километров возведена Турцией на сирийской границе, сообщили 11 апреля в турецком министерстве национальной обороны.
«Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK [государственное управление по жилищному строительству] в рамках Проекта системы физической безопасности границы, завершено», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, строительство стены идет не первый год. Это делается для сдерживания потока мигрантов из Сирии и Ирака. Как утверждают турецкие власти, с основном беженцы — сирийские граждане.
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В начале января 2017 г. власти Турции завершили строительство 330-километровой бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Еще на отрезке в 191 км созданы ограждения из колючей проволоки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Турция захватывает сирийские территории. Он пояснил что турки сдвинули границу близ города Жендерис внутрь Сирии.