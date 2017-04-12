Москва, 12 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



22 марта 2017 г. Арбитражный суд города Москвы наконец принял окончательное решение по делу Marlboro против Ararat. Суд полностью отклонил иск компании «Philip Morris Brands Sarl» против ООО «Гранд Табак» (импортер сигарет Ararat в РФ). Это значит, что суд считает, что нет схожести до степени смешения дизaйнов сигарет Ararat с дизайном сигарет Marlboro. А это, в свою очередь, значит, что торговые точки смогут и впредь беспрепятственно продавать сигареты Ararat на территории РФ. Это очередная победа армянского производителя.

Напомним, что еще в 2016 году компания «Philip Morris Brands Sarl» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском против ООО «Гранд Табак» (импортеру) с требованием запретить использование товарного знака Ararat на территории России, изъять и уничтожить все количество этих сигарет и взыскать компенсацию в размере 5 млн рублей. «Philip Morris Brands Sarl» настаивал на схожести до степени смешения дизайна пачек сигарет Ararat с дизайном пачек Marlboro. Дело, которое слушалась в Арбитражном суде города Москвы, не единичное. Точно такие споры были и в других странах. Армянский производитель удачно отстаивал свои позиции в Ливане, в Кувейте, в ОАЭ и на Тайване. В этих странах споры завершились в пользу Ararat'а. Компетентные органы данных стран вынесли вердикт, что нет схожести до степени смешения между Marlboro и Ararat, которая могла бы ввести в заблуждение потребителя. Административный суд Республики Армения так же отклонил иск «Philip Morris Brands Sarl» против Агентства Интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения, которое зарегистрировало сигареты Ararat в качестве товарного знака.

На эту тему высказалась, вовлеченная в судебный процес в качестве третьей стороны, Федеральная Антимонопольная служба РФ, представив суду официальную позицию об отсутствии схожести до степени смешения между товарными знаками Marlboro и Ararat. Следовательно, не должны быть препятствия для реализации сигарет Ararat на территории РФ. Об этом также 22.11.2016 сообщил заместитель председателя Федеральной Антимонопольной службы РФ Андрей Кошеваров.

Арбитражный суд города Москвы, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, пришел к выводу о том, что сравнительный анализ изобразительных частей товарных знаков «Philip Morris Brands Sarl» и упаковок пачек сигарет ООО «Гранд Табак» позволяет установить отсутствие сходства до степени смешения изобразительных элементов товарных знаков Marlboro и пачек сигарет Ararat, как каждого в отдельности, так и в композиции.

По поводу уникальности элемента Marlboro «руфтоп» и утверждения «Philip Morris Brands Sarl» о намерении производителя сигарет Ararat формировать иллюзию причастности к товарному знаку Marlboro, суд посчитал необоснованным. Изобразительный элемент на пачках сигарет Ararat представляет собой стилизованное изображение горы, священной для армянского народа, и составляет единую смысловую композицию со словесным элементом Ararat.

Суд также отметил, что в соответствии со статьей 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака от 23.02.2013 г. №15-ФЗ покупатель при покупке сигарет не может видеть упаковку сигарет и, соответственно, изображения, содержащегося на пачке сигарет. Он вынужден выбирать сигареты исключительно по их названию из списка, предоставленного магазином.

Юрист компании призводителя «Grand Tobacco» Николай Акобян считает, что «Philip Morris Brands Sarl» пытался создaвать искусственные препятствия с целью запретить оборот армянских сигарет на российском рынке. По словам Акобяна, это мотивировано тем, что как отметил на суде представитель «Philip Morris Brands Sarl», чем больше продаются сигареты Ararat, тем меньше продаются Marlboro. «Philip Morris Brands Sarl» пытался это представить как убыток для своей компании. Таким образом, данное судебное решение еще раз доказало, что армянский производитель имеет право на свою нишу на российском рынке в условиях добросовестной конкуренции.