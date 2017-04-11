Москва, 11 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум.

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, повредившего Вечный огонь на Поклонной горе, сообщают «Вести».

mary-troublemaker Вечный огонь

Инцидент произошел 10 апреля. По предварительным данным, задержан 36-летний житель Смоленской области.

Мужчина повредил трубки подачи газа в горелку и вырвал из мест крепления и повалил посты несения службы почетного караула.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Он доставлен в психиатрическую клинику.

Подробности инцидента уточняются.