Вильнюс, 11 апреля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Литовских военных за миллионы евро одевают компании, у которых иногда нет ни одного работника, пишет сегодня литовский портал 15min. lt, который провёл расследование о конкурсных закупках армии. Чаще в конкурсных закупках участвует только один поставщик, а иногда товары приобретаются без объявления конкурса.

Senas.kam.lt Бойцы спецназа Литвы

Часть литовских производителей возмущаются, что их деятельность ограничена — таких строгих требований к форме не выдвигает ни одна страна НАТО. Но армейские конкурсы выигрывают производители не с самым большим опытом — доминируют посредники, перепродающие литовские носки или польские штаны.

Индивидуальное предприятие Datum, в котором, согласно данным Фонда социального страхования, нет ни одного работника, поставляет армии форму за миллионы евро. В 2015 году путем неоглашенных переговоров компания выиграла конкурс и только за 2016 год представила армии одежду стоимостью 1,5 млн евро. Договор действителен до 2019 года. Всего за два года эта компания с армией подписала договоры общей стоимостью 5,6 млн евро.

Другие поставщики — ЗАО Čitas и ЗАО Teksnija, главный акционер которых — одно и то же лицо — Вольдемар Марчяускас. Правда, в них работают по пять сотрудников. Успех этих предприятий также ошеломляет — с 2015 года они с армией подписали контракты общей стоимостью 8 млн евро, подсчитывает Служба по конкурсным закупкам. Это еще не все заказы, поступившие этим компаниям: часть конкурсов на покупку формы стоимостью 4,3 млн евро выиграл принадлежащий государству Центр физических и технологических наук. Так, этот центр стал посредником для посредников — покупает те же самые материалы и услуги по пошиву у Čitas и Teksnija, а окончательную продукцию продает армии.

Очень трудно отследить схемы, по которым создается и покупается армейская форма. Армия часто заключает предварительные договоры — тогда уже у выигравших конкурс участников форма покупается отдельными частями, пока остается в силе договор. Часто предварительные договоры создаются с единственным победителем, поэтому нельзя возобновить соревнования, и конкуренция из-за цены исчезает не на один год. В других случаях, когда победитель не один, предварительные договоры позволяют приобретать товары и услуги по более высоким ценам — хотя договоры подписываются с тремя поставщиками, заказ получает тот, кто назвал самую высокую цену.

Например, ЗАО Vikvera в 2016 году предложило цену на беретки, которая была в пять раз выше той, что предложили другие поставщики. Были подписаны три предварительных договора с тремя поставщикам. Несмотря на это, у Vikvera за оставшийся 2016 год согласно договору были куплены испанские беретки за 178 тыс. евро, когда у двух других поставщиков беретки были куплены соответственно за 17 тыс. евро (Nota Bene) и 45 тыс. евро (Omniteksas). Служба по конкурсным закупкам не провела оценку закупок армии, за исключением одной закупки постельного белья, которую было разрешено продолжить. А то, что в закупках армейской формы для других посредников выступает посредником находящийся в госуправлении Центр физических и технологических наук, Служба по конкурсным закупкам объясняет тем, что это было изготовление специфического товара.

«Возможно, Центр физических и технологических наук, подписавший договор с армией Литвы, должен изготовить специфический товар, для производства которого нужно приобрести дополнительные составляющие товары уже у другого поставщика (например, для производства бронежилетов специальный материал покупается у других поставщиков, далее проводятся определенные испытания, и товар тогда поставляется заказчику). Возможно, участие Центра физических и технологических наук в таких закупках связано с заказом специфических товаров, для которых нужны дополнительные исследования», — утверждает Эймантас Жиленас, старший специалист Отдела управления риском и статистики Службы по конкурсным закупкам.

А армия в присланном новостному порталу 15min комментарии уверяет, что для совершенствования элементов военной формы и экипировки проводит консультации с различными литовскими и иностранными фирмами, обращается в аккредитованные лаборатории с просьбой представить выводы и предложения.

Напомним, в 2016 году в Литве разгорелся скандал вокруг закупок для армии кухонной утвари, которую вооружённым силам продавали по цене, в три раза выше рыночной стоимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году расходы на военные нужды Литвы должны составить 2% от ВВП.