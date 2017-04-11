Москва, 11 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Стоимость программы по сносу пятиэтажек и переселению жителей Москвы в новые дома оценивается предварительно в 3,5 трлн рублей, заявил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Николай Гончар («Единая Россия»).

Димон17 Снос пятиэтажки

«Стоимость программы, по предварительным оценкам, — 3,5 трлн рублей», — парламентарий на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. И такая оценка, по его словам, очень оптимистичная.

Депутат сравнил требуемую сумму с доходной частью бюджета столицы, которая составляет порядка 1,7 трлн рублей. Часть программы предполагается финансировать за счет инвесторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о реновации жилья в первом чтении. При этом комитет указал на необходимость доработки инициативы. Так, существуют определенные трудности с возникновением прав собственников на новое жилье. «Есть определенный временной лаг, когда право на старое жилое помещение гражданина уже прекратилось, а право собственности на новое жилое помещение еще не возникло», — высказал замечание глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»). По его мнению, такие юридические проблемы вызовут обеспокоенность жителей, особенно в области долевой и семейной собственности, вопросах передачи наследства.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 млн квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тыс. домов), в которых живут 1,6 млн человек.

Ранее законопроект рекомендовал Госдуме принять комитет по жилищной политике.