Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 14:16 — ИА Регнум. За первые три месяца 2017 года в зоне ответственности Октябрьской железной дороги (ОЖД) в результате нарушения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры были травмированы 43 человека, 30 из них погибли. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила пресс-служба ОЖД.

Станция Стрельна

В целом число случаев травмирования граждан в границах ОЖД сократилось в первом квартале текущего года на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако, как заявляют железнодорожники, положение дел по-прежнему вызывает тревогу.

К числу того, что приводит к чрезвычайным происшествиям с людьми, в ОЖД относят пренебрежение запрещающими и предупреждающими знаками и сигналами на железной дороге, переход путей в неположенных местах, перед близко идущим поездом.

«Как правило, при этом не считают нужным снимать наушники и капюшоны, наличие которых сильно снижает концентрацию внимания и приводит к трагическим последствиям», — подчеркнули в пресс-службе ОЖД.

Читайте также: Помощник машиниста в Ленобласти спас пассажира, пожертвовав жизнью

Особенную тревогу у железнодорожников вызывает тот факт, что взрослые нарушают правила в присутствии детей: переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, нередко даже на запрещающие сигналы звуковой и световой сигнализации.

Соответственно, у детей и подростков формируется неправильное отношение к правилам поведения на транспортной инфраструктуре. Результаты такого поведения очевидны: за первый квартал 2017 года на территории ОЖД погибло пять подростков.

Читайте также: Девушку в наушниках насмерть сбила электричка в Петербурге

Читайте также: В Петербурге приезжий в наушниках насмерть сбит электричкой

Читайте также:Подросток сбит насмерть поездом под Лугой в Ленобласти

Читайте также: Школьника насмерть сбила электричка в Ленобласти