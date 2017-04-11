Мадрид, 11 апреля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. «Рекс Тиллерсон, визит которого в Москву начинается 11 апреля, должен убедить Россию прекратить поддержку Асада. В Вашингтоне полагают, что Кремль не выполнил своих обязательств по уничтожению химического оружия Сирии, — пишет издание. — Тогда (в 2013 году) это предотвратило вторжение американских войск в Сирию, но, оказывается, не решило проблему».

Baomoi.com Рекс Тиллерсон

«Глава Госдепартамента считает, что «русские серьезно намерены продолжать поддерживать Асада», и Штатам это не нравится, — резюмирует портал. — Как запрос на бомбардировку Шайрата, так и сам по себе ракетный удар застали врасплох международное сообщество, однако до сих пор не понятно, что последует за этим. Эксперты полагают, что сдвига политики Трампа в сторону интервенционизма пока нет, как нет и целостной стратегии — есть только лозунг «Америка должна быть великой», которым можно объяснить любое действие».

Из какого источника испанское СМИ почерпнуло сведения о «запросе на бомбардировку», не сообщается.

Еще материалы по теме:

Белый дом США: Вашингтон оставляет за собой право на новые удары по Сирии

Пушков: Отказ от поддержки Асада будет значить передачу Дамаска террористам