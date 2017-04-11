Стамбул, Турция, 11 апреля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Посольство России в Анкаре направило турецким правоохранительным органам запрос по поводу депортации с территории страны Акбарджона Джалилова, который совершил теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявила журналистам пресс-аташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

Иван Шилов ИА REGNUM 03.04.17. Помним и скорбим

По ее словам, у турецких компетентных органов запрошена информация, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о задержании и депортации Джалилова. Также СМИ сообщали, что власти Турции внесли его в черный список.

О депортации Джалилова посольство РФ в Турции уведомлено не было. По данным СМИ, Джалилов прибыл в Стамбул в ноябре 2015 года, а спустя год его депортировали из-за нарушения сроков пребывания в стране.

При этом источники ссылались на то, что документы на выезд из Турции ему готовили в генконсульстве РФ в Турции. Эту информацию в посольстве РФ не подтвердили.

По версии следствия, Джалилов совершил теракт в Санкт-Петербурге днем 3 апреля. Взрыв прогремел в вагоне метро во время движения поезда.

В результате взрыва самодельной бомбы погибли 13 человек, порядка 80 пострадали. Около 50 человек до сих пор находятся в больнице. В рамках уголовного дела о теракте арестованы восемь человек.