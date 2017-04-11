Чэнду, Китай, 11 апреля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Управление лесного хозяйства провинции Сычуань сообщило об обнаружении самки гигантской панды. Зоологи из Национального заповедника узнали бамбукового медведя — им оказалась шестилетняя самка по кличке Чжан Сян, выпущенная в дикую природу более трех лет назад.

Rob Панда

Как отметили специалисты, Чжан Сян полностью здорова. Животное научилось самостоятельно добывать еду и избегать опасности. Зоологи считают, что панда уже практически полностью забыла время своего пребывания в заповеднике, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Мы очень рады, что Чжан Сян жива и здорова. Видеть, что животное, рожденное в неволе, прекрасно адаптировалось к жизни в дикой природе — это огромная радость для всех сотрудников заповедника и для меня лично», — сообщил журналистам представитель Центра по изучению популяции панд в Сычуани Ли Хаован.

Чжан Сян родилась в заповеднике 20 августа 2011 года. В ноябре 2013 года панда завершила курс подготовки к жизни в дикой природе, после чего была выпущена сотрудниками центра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта сотрудники Национального заповедника панд в китайской провинции Сычуань подтвердили гибель самца панды, выращенного в неволе. Самец по кличке Хэшэн прожил в дикой природе менее 2 месяцев.