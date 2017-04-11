Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В Ростовской области отреставрируют дворец Алфераки. Здание, возведённое в 1848 году для богатого таганрогского помещика греческого происхождения Николая Алфераки, является объектом культурного наследия федерального значения. Ремонт помещения оценён в 112,5 млн рублей и пройдет в рамках федеральной целевой программы «Культура России», сообщается на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дворец Алфераки

Конкурс с ограниченным участием объявлен дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации Таганрога. Научно-проектная документация для проведения реконструкции готова.

Исполнитель должен будет отремонтировать фасады здания, двери, перестелить кровлю, отреставрировать окна. Также нужно будет восстановить лепнину и кладку конструкций, починить инженерные системы и системы энергообеспечения. Срок выполнения работ, приписанный в договоре, — до 15 июня 2018 года.

Филиал музея-заповедника, расположенный в центре приморского города, является одной из визитных карточек родины Чехова и Раневской. Здесь, как и в XIX веке, устраивают балы и концерты, проводят творческие вечера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из США на Дон вернулась старинная семейная коллекция потомков Алфераки. Фотографии и рисунки переданы историко-краеведческому музею Таганрога. Американка Патрисия Энгел, по сведениям её матери, является родственницей Ахиллеса Алфераки, который с 1880 по 1888 годы был городским головой Таганрога. Коллекция составляет 215 экспонатов.