Москва, 11 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 12 апреля, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Доллар США опустился на 43,44 копейки и составил 56,9552 рубля. Евро подешевел на 44,27 копейки — до 60,3042 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 12 апреля, снизилась 43,81 копейки к предыдущему показателю и составила 58,4623 рубля.

Ранее в ходе торгов основные валюты снижались к рублю. Днем ранее рубль укрепился незначительно. Негативное влияние на российскую валюту продолжают оказывать возросшие геополитические риски, считают эксперты.

Инвесторы ждут разрешения конфликтной ситуации вокруг Сирии, кроме того, в центре внимания саммит G7 на уровне глав МИД, который проходит 10−11 апреля в Италии.

Помимо новостей по Сирии на динамику рублёвых пар и нефти окажут влияние отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.