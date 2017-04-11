Москва, 12 апреля, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, Госдума обсудит ратификацию Протокола №15, вносящего изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, сообщает ИА REGNUM.

Echr.coe.int В зале заседаний Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Целью документа является повышение эффективности деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — контрольного органа, созданного для обеспечения и соблюдения норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года ее государствами-участниками.

Преамбула конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам и наличие у государств-участников свободы усмотрения при применении конвенции. Срок подачи жалобы сокращается с 6 до 4 месяцев. Отменяется правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста.

В Госдуме считают, что протокол не ставит под сомнение положение законодательства РФ, которое позволяет Конституционному суду принимать решения о возможности или невозможности исполнения решения Европейского суда. Граждане РФ с большой долей вероятности могут защитить свои права через решения Конституционного, Верховного суда, нежели через решения Европейского суда, уверены парламентарии, ЕСПЧ уже давным-давно не занимается защитой прав простых граждан, он занимается разбором неких политических дел.