Москва, 11 апреля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. На чем основаны выводы комиссии Польши по расследованию причин крушения самолета Ту-154М под Смоленском неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте авиакатастрофы

«Мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия», — говорит представитель Кремля.

По его словам, у российских следственных органов есть записи разговоров пилотов и диспетчеров, «которые таких свидетельств не содержат».

Ранее ряд СМИ сообщил, что польская комиссия, занимающаяся расследованием причин крушения самолета Ту-154 президента страны Леха Качиньского под Смоленском, сообщила о возможном взрыве на борту воздушного судна перед падением.

Напомним, польский самолет Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту воздушного судна находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Жертвами авиакатастрофы стали 96 человек.

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