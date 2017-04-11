Черкесск, 11 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум.



Vishnemalinovsk Максим Галкин

Как оценят знания по русскому языку у жителей Карачаево-Черкесии, которым текст тотального диктанта читал Максим Галкин, предстоит узнать в скором времени. Известно, что число участников, которые рискнули проверить свои знания, составило более 200 человек. Для написания диктанта 8 апреля все они собрались в стенах Карачаево-Черкесского госуниверситета, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам участников мероприятия из Карачаево-Черкесии, написание диктанта стало не только непосредственно проверкой своих знаний, но и возможностью познакомиться с российским артистом Максимом Галкиным с новой стороны.

Содержание текста диктанта «Улан-Цдэ. Семенга. Часть 3» взято из книги Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Результаты «Тотального диктанта — 2017» станут известны после 17 апреля, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе проекта «Тотальный диктант».

По словам участников, непосредственно присутствовавших в зале, юморист диктовал текст с интонациями то Елены Малышевой, то Эдварда Радзинского. И зал то и дело взрывался аплодисментами и хохотом.

Однако не все участники акции, призванной вызвать интерес к изучению русского языка, выражают столь единодушное мнение по поводу ведущего диктанта. Так, независимый бизнес-консультант Анатолий Мигов из Крыма выразил недоумение тем, что такое серьезное дело доверили вести шоумену.

«Максим Галкин — это последний человек, которому можно было доверить читать диктант. Он все время кривлялся, каламбурил и плоско шутил, — написал Мигов на своей странице в ЖЖ. — Например, читает по тексту «…была дочерью простого железнодорожника», и тут же, без всякого перехода, начинает острословить: «Ну что значит простого железнодорожника? Железнодорожники всегда были простыми. Это только при Путине они стали непростыми…». Или вот еще: «…обвенчались в бедной сельской церкви», здесь Галкин делает паузу и сообщает, что слово «бедная» здесь лишняя, что богатых сельских церквей не бывает и что автору текста надо об этом знать. И вот так весь диктант».

Отметим, диктант транслировался из Московского института стали и сплавов. В его написании под диктовку известного сатирика принимали участие также более 12 000 человек из других регионов России.

Как отметили в пресс-службе проекта, в 2017 году тексты было доверено читать еще более 200 звездам театра и кино, в том числе Марку Розовскому и Дмитрию Харатьяну. В образовательной акции приняли участие более 200 тысяч человек из 71 страны мира, 157 тысяч человек писали диктант на территории России.