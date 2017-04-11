Киев, 11 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что надежд у Киева на выбор другой конкурсантки на «Евровидение-2017» нет — иначе Россия перестанет быть «Россией в путинской редакции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, Украина не попала «в российский капкан», поскольку Москва и не собиралась участвовать в конкурсе — РФ искала «рецепт, который мог бы наиболее болезненно поразить Украину». И нарушать законодательство страны Киев не намерен — конкурс будет проведен и при 42 участниках вместо 43.

Говоря о последствиях такого решения для Украины, Кириленко заявил, что для того, чтобы они были негативнымими, нужно консолидированное решение Европейского вещательного союза (EBU), предусматривающее процедуры, и, в частности, голосование. Он выразил сомнение в таком развитии событий, поскольку не все в EBU являются «большими друзьями Кремля».

Со своей стороны Киев намерен дополнительно разъяснять ситуацию, если все же какие-либо вопросы по поводу санкций в отношении Украины у организаторов «Евровидения» возникнут. Говоря о подготовке конкурса, Кириленко вновь заявил о неоднократных попытках России сорвать конкурс в Киеве, «финальным аккордом» которых явилась «история с Самойловой».

Ранее Россия заявила на конкурс «Евровидение», который пройдет в Киеве, участие певицы Юлии Самойловой. Однако, ее кандидатура не устроила Киев: СБУ внесло ее в «черный список» из-за концерта в Крыму в 2015 году и закрыло въезд на территорию страны на три года.

Глава EBU Ингрид Дельтенре предупредила Киев, что недопуск на Украину представительницы России нанесет сильный удар по репутации страны, считающей себя демократичной и европейской.

Одним из последствий может стать отказ EBU допустить Украину к дальнейшему участию в песенном конкурсе. Кроме того, Дельтенре подчеркнула, что некоторые из европейских телерадиовещательных компаний намерены отказаться от участия в конкурсе из-за позиции Киева.