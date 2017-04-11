Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал убирать спальные районы города так же тщательно, как центр. Об этом он заявил на заседании городского правительства 11 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Уборка Петербурга

Полтавченко уточнил у главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, как обстоят дела с полевыми бурями, от которых Петербург страдает каждую весну. По словам Рублевского, комитет в этом году совершил настоящий прорыв благодаря тёплому началу марта.

«Докладываю, Георгий Сергеевич, что в этом году мы впервые начали мыть город намного раньше, начиная с 1 марта», — сказал чиновник.

«На сегодняшний день воды израсходовано более 150 тысяч тонн, вывезено смета — пыли, грязи — более 45 тысяч тонн. Это очень серьёзные показатели, почти в два раза превышают показатели прошлого года», — добавил Рублевский.

Комитет ежедневно наблюдает за состоянием окружающей среды с помощью 25 станций во всех районах города. «Я подчеркиваю, что впервые ни на одной станции не зафиксировано превышение допустимого уровня пыли», — заявил Рублевский.

Георгий Полтавченко признал, что исторический центр Петербурга убирается «достаточно прилично», но призвал обратить внимание на спальные районы.

«У нас должно быть везде чисто, что на Невском, что на улице Коллонтай», — подчеркнул губернатор, имея в виду улицу в Невском районе города.

Напомним, 1 апреля в городе официально начался весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. Его завершением станет общегородской субботник 22 апреля.