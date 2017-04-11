Москва, 11 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, российских школах началось национальное исследование качества образования (НИКО) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Исследование пройдет для более, чем 60 тысяч школьников, сообщили в Рособрнадзоре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный стенд

НИКО пройдёт в два дня: 11 апреля — для 6 классов и 13 апреля — для 8 общеобразовательных классов и 9 классов, обучающихся по программам военно — патриотической направленности (кадетские).

В исследовании принимают участие почти 1500 школ из 75 регионов России.

«Этот предмет чрезвычайно важен для безопасной жизни. Основная цель исследования, проводимого Рособрнадзором — выявить уровень подготовки школьников по ОБЖ, в том числе, уровень культуры безопасного поведения в быту и в различных жизненных ситуациях», — пояснил начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко.

Результаты данного исследования будут известны через полтора месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году прошли национальные исследования качества образования по истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах и по иностранным языкам в 5-х и 8-х классах. В 2017 году планируется провести НИКО по химии и биологии в 10-х классах (октябрь 2017 г.).

Кроме того, в 2018 году пройдет НИКО по литературе, мировой художественной культуре в 6-х и 8-х классах (апрель 2018 г.), по географии в 7-х и 10-х классах (октябрь — ноябрь 2018 г.), а в 2019 году — по физкультуре в 6-х и 10-х классах (апрель 2019 г.) и по математике в 5-х, 7-х и 10-х классах (октябрь 2019 г.).