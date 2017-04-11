МИД РФ – о визите Тиллерсона: «Рассчитываем на продуктивные переговоры»
Москва, 11 апреля, 2017, 13:40 — ИА Регнум.
Продуктивных переговоров ожидает российское министерство иностранных дел от предстоящей сегодня, 11 апреля, встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«В связи с начинающимся сегодня рабочим визитом в Россию Государственного секретаря США Р. Тиллерсона хотели бы отметить, что рассчитываем на продуктивные переговоры», — сообщили в пресс-службе МИД.
Как пояснил в министерстве, продуктивность встречи с высокопоставленным американским представителем важна для дальнейшего взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, от нее зависит и международная обстановка.
Подчеркивается, что двусторонние отношения находятся в сложнейшей фазе после окончания холодной войны.
«Предыдущая Администрация США сделала все возможное для их обострения, стараясь искусственно ограничить рост влияния России в международных делах и санкциями подорвать наше экономическое развитие», — сообщили в МИД.
Российская сторона в преддверии переговоров подчеркивает, что Москва согласна сотрудничать с Вашингтоном исключительно на равноправной основе. При этом Россия открыта к диалогу с США.
У двух стран есть сферы совпадения интересов, такие как уничтожение терроризма, предотвращение распространения оружия массового уничтожения и многие другие.
«Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона», — сообщили в МИД.
Напомним, официальный визит госсекретаря США в Россию начнется 11 апреля и продлится два дня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля газета The Sunday Times написала, что цель визита Тиллерсона в Россию — потребовать от Москвы отказа от поддержки президента Сирии Башара Асада.
Издание утверждало, что якобы американский представитель собирается предъявить российскому руководству доказательства того, что Москва знала о причастности сирийских властей к «химической атаке» в Идлибе.
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