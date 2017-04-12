Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Ростовская область готовится принять II Всероссийский форум продовольственной безопасности. Своё участие уже подтвердили более 30 российских регионов. «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации» — такова центральная тема форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Donland.ru Колосья

«Тема форума особенно актуальна, учитывая, что 2017 год — определен как Год экологии в России», — отмечают в оргкомитете форума.

В отличие от первого форума продовольственной безопасности, на котором речь велась, прежде всего, о необходимости наращивать объемы производства продуктов питания в условиях импортозамещения, сейчас планируется сместить акценты от количества к качеству российского продовольствия. В этом контексте планируется обсудить потенциал отечественной пищевой индустрии в производстве экологичных продуктов питания, вопросы управления качеством пищевой продукции, формирования здорового типа питания населения.

Не случайно хозяином продовольственного форума вновь станет гостеприимный и плодородный Тихий Дон. В прошлом году земледельцы Ростовской области побили исторический рекорд и собрали 11,8 млн тонн зерна. Кроме того, почти в два раза увеличен урожай масличных и сахарной свеклы. Есть положительные тенденции в животноводстве.

Donland.ru Уборка урожая

Старт нового полевого сезона и господдержку села глава федерального минсельхоза тоже решил обсудить с аграриями юга России на донской земле в конце марта. Во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Александр Ткачев положительно оценил достижения донского региона.

«Сегодня Ростовская область демонстрирует хорошие показатели по ряду направлений сельского хозяйства. В этом году мы сохранили объемы государственной поддержки для области на уровне прошлого года. Рассчитываем, что ростовчане смогут не только увеличить показатели в традиционных и приоритетных для региона отраслях сельского хозяйства, но и развить новые направления», — обратил внимание Александр Ткачев.

Кроме того, министр сельского хозяйства России наградил почетными грамотами и благодарностями девять аграриев Ростовской области.

Глава донского региона отметил, что регион намерен развиваться дальше в аграрных вопросах и будет использовать для этого все возможности:

«Мы не должны останавливаться на достигнутом. Надо ставить амбициозные цели и наращивать производство, переработку сельхозпродукции. Это наши приоритеты. Для этого в области есть условия и резервы. Природно-ресурсный потенциал донской земли позволяет производить почти все основные виды сельхозпродукции и наращивать их объёмы. Ещё с осени был создан хороший задел под новый урожай — засеяно озимыми культурами более 2,4 млн га. Нынешней весной предстоит посеять более 2 млн га яровых культур. В целом в этом году посевная площадь сельхозкультур на Дону составит 4,5 млн га. Это закладывает основу хорошему урожаю в наступившем сельскохозяйственном году», — подчеркнул Василий Голубев.

Стоит отметить, что на поддержку АПК в 2017 году из федерального и областного бюджетов на мероприятия в рамках федеральной и областной госпрограмм выделено более 5,7 млрд рублей, что на 1 млрд 440 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. Из областного бюджета выделено около 2,4 млрд рублей, что выше уровня 2016 года на 387 млн рублей.

Напомним, по итогам 2016 года в агропромышленный комплекс региона привлечено инвестиций на сумму около 22 млрд рублей. В течение года осуществлялось сопровождение реализации 26 инвестиционных проектов, находящихся на стадии строительства, проектирования и привлечения финансирования, общим объемом инвестиций 161,8 млрд рублей. В «губернаторскую сотню» включено 16 приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в АПК, общим объемом инвестиций 116,5 млрд рублей.

Однако донской АПК отличается не только количественными показателями, но и качеством произведенной продукции.

С 1990 года агрохимическая служба проводит сплошное агроэкологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Ростовской области на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов и радионуклидов. Результаты мониторинга свидетельствуют, что земли сельскохозяйственного назначения на Дону пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, а продукция, выращенная этих полях, гигиенически безопасна, удельная активность радионуклидов в сельскохозяйственной продукции в несколько раз ниже допустимого уровня.

«Сельхозтоваропроизводители Ростовской области имеют конкурентное преимущество, так как изначально выращивают свою продукцию, соответствующую экологическим нормативам», — отметила директор ФГБУ Агрохимцентра «Ростовский» Ольга Назаренко.