Лондон, 11 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса состоялась во вторник, 11 апреля, в Лондоне. Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети Twitter.

gefun Теннис

Так, сборная России на выезде сыграет с командой Венгрии 15 — 17 сентября 2017 года.

«Жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: Россия v Венгрия», — говорится в сообщении.

Другие пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария — Беларусь

Португалия — Германия

Казахстан — Аргентина

Колумбия — Хорватия

Нидерланды — Чехия

Япония — Бразилия

Канада — Индия.