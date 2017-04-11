Россия сыграет с Венгрией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Лондон, 11 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса состоялась во вторник, 11 апреля, в Лондоне. Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети Twitter.
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Так, сборная России на выезде сыграет с командой Венгрии 15 — 17 сентября 2017 года.
«Жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: Россия v Венгрия», — говорится в сообщении.
Другие пары плей-офф выглядят следующим образом:
Швейцария — Беларусь
Португалия — Германия
Казахстан — Аргентина
Колумбия — Хорватия
Нидерланды — Чехия
Япония — Бразилия
Канада — Индия.