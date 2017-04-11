Вашингтон, 11 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Седан CT6 2018 от GM будет оборудован долгожданной системой Super Cruise, сообщает портал Jalopnik.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Система Super Cruise от General Motors должна стать ответом компании на аналогичную разработку Autopilot от Tesla. Это пока еще не полностью автономная система, предназначенная для ведения автомобиля по трассе.

У Super Cruise схожие функции с Autopilot, который может держать автомобиль в пределах полосы и изменять скорость в зависимости от плотности движения. При этом, в случае Autopilot, водитель должен находиться за рулем и держать на нем руки. В этом его основное отличие от Super Cruise, который, благодаря специальному ПО, позволяет водителю оставить руль в покое и просто следить за дорогой, система способна производить распознавание лица и отслеживать, не спит ли водитель и сконцентрировано ли его внимание на ней. Ранее сообщалось, что в случае, если Super Cruise решит, что водитель не следит за дорогой, он сначала включит оповещение, а затем, если он не будет реагировать — включит аварийные огни и остановит машину на обочине.

Сообщается, что Super Cruise будет руководствоваться картографическими данными LIDAR, чего избегали в компании Tesla. Однако, Cadillac достаточно жестко ограничит возможности использования этой функции. Фактически, водители смогу использовать её только на шоссе, где нет множества ответвлений и различных эстакад.

В качестве отдельной опции в комплектации Super Cruise будет стоит около 2,5 тыс. долларов, при начальной цене на CT6 от 55 тыс. долларов.

Напомним, в октябре 2016 года компания Tesla презентовала систему полного автопилота. Глава компании Илон Маск заявил, что с этого момента все новые автомобили от Tesla будут оснащаться данной функцией.