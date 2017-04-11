Барнаул, 11 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Фонды барнаульского музея «Город» пополнились уникальными экспонатами с археологических раскопок в парке «Нагорный». Это аптечные и парфюмерные сосуды, предметы религиозного культа (кресты, медальоны, кадило), монеты, пуговицы, нагрудные знаки, а также обручальное кольцо (всего более 300 единиц хранения), сообщает сегодня, 11 апреля, официальный сайт Барнаула.

Сайт Барнаула Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Сайт Барнаула Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Исследование территории бывшего нагорного кладбища, с прошлого года ставшей частью туристического проекта «Барнаул-горнозаводской город» осуществляли ведущие археологи Барнаула.

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«В настоящее время находки ставятся на государственный учет. Значительная часть их будет выставлена в зале музея в ближайшее время», — отметили в пресс-центре городской мэрии.

Сайт Барнаула Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Как уже сообщало ИА REGNUM, с конца 18-го века и в течение более полутора столетий Нагорное кладбище Барнаула было местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города.

В 30-х годах 19 века Нагорное кладбище вместе с находившимся там храмом в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были снесены, а могилы уничтожены. В советские годы там организовали ВДНХ, а в современности местность стали называть Нагорный парк.

Работы по воссозданию храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были начаты 31 июля 2014 года. Тогда было решено, что он станет частью мемориального комплекса, который расположится на территории Нагорного парка. В связи с этим могилы упокоенных барнаульцев пришлось вновь потревожить. Возникла угроза вандализма. На помощь призвали археологов: они извлекли и исследовали найденные останки.

По данным епархии, последнее упокоение предки барнаульцев, чьи могилы пришлось потревожить, нашли в специальной нише — крипте, обустроенной в основании воссозданной церкви.