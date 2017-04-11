Нижний Новгород, 11 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В Нижегородской области мошенница обманула ряд местных жителей, пожелавших принять участие в госпрограмме по поддержке молодых специалистов в обход официальной процедуры.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, жительница города Бор, зная о существовании областной программы по предоставлению молодым специалистам земельных участков, жилья, автомобилей, денежных средств в виде субсидий, уверила потерпевших, что ее связей в администрации хватит на то, чтобы включить потерпевшего или его детей в эту программу. За эту услугу мошенница просила заплатить 400 тыс. рублей, обещая, что деньги вернутся в качестве субсидий, согласно условиям госпрограммы. Реальной возможности как-то повлиять на реализацию госпрограмы мошенница не имела, но убедить потерпевших смогла. Будучи введенными в заблуждение они соглашались с ее условиями и передавали деньги.

Кроме того, обвиняемая смогла убедить одну из потерпевших в том что у неё есть знакомая в одном из университетов Нижнего Новгорода, у которой имеется возможность перевести дочь потерпевшей из одного высшего учебного заведения в другое. При этом она заверила потерпевшую, что посещать занятия и сдавать экзамены не нужно. В ответ мошенница потребовала от потерпевшей 105 тыс. рублей, на что та согласилась.

Также предприимчивая мошенница наладила продажу фальшивых сертификатов, дающие право посещать культурно-оздоровительные базы Нижегородской области. Стоимость каждого сертификата она оценила в 30 тыс. рублей. Желающие нашлись.

Похищенными денежными средствами обвиняемая распоряжалась в личных целях по своему усмотрению.

На сегодня по уголовному делу потерпевшими признаны 35 человек. Ими заявлены иски на общую сумму более 9 млн рублей. Мошеннице предъявлено обвинение совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ («Мошенничество»). Всего ей инкриминируется 24 эпизода.