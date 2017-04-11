Могадишо, 11 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Риск массового голода в четырех африканских странах быстро нарастает, сообщает Reuters.

quentcourtois0 Голод в Африке

Речь идет о таких государствах, как Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен. В них в результате засухи, эпидемий и военных конфликтов обостряется гуманитарная ситуация.

«Сегодня мы повышаем уровень тревоги того, что риск массовой смертности от голода среди населения полуострова Сомали, Йемена и Нигерии нарастает», — заявил представитель Управления ООН по делам беженцев Адриан Эдвардс.

По данным организации, уже наблюдается значительный рост перемещения населения, вызванного бедствием.

В сложившихся условиях данный кризис может стать гораздо большей опасностью, чем голод 2011 года, когда 260 тыс. человек умерли от недостатка пищи в районе полуострова Сомали.

По словам Эдвардса, данный сценарий очень быстро превращается в «неизбежность».

Напомним, 28 февраля Сомали, одна из стран, которых постигла катастрофа, официально объявила о национальном бедствии. Через несколько дней власти объявили, что от голода уже скончались сотни людей.