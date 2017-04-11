Москва, 11 апреля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 12 апреля рассмотрит законопроект об изменении определения даты выборов президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Завтра на фиксированное время, на 12:30 мск, поставлены два законопроекта, которые внесены группой авторов из Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом — речь идет о выборах президента РФ, об изменениях в законы о выборах президента РФ и об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан РФ», — рассказал Мельников.

Члены Совфеда Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, который, в частности, предполагает изменение принципа определения даты президентских выборов. По закону голосование проводится во «второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах».

Парламентарии предлагают скорректировать ст. 5 закона «О выборах президента РФ» так, чтобы днем голосования считать «третье воскресенье», то есть 18 марта.

Кроме того, сенаторы предлагают отменить открепительные удостоверения, запретить выбраковку подписей из-за того, что избиратели указали неполный домашний адрес, разрешить партиям направлять наблюдателей на участки без предварительного уведомления.