Ярославль, 11 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Ярославле генеральный прокурор Юрий Чайка проведет совещание «Соблюдение законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах области.

Kremlin.ru Юрий Чайка

В совещании примут участие губернаторы и правоохранители из четырех федеральных округов России: Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного. Совещание под руководством генпрокурора с таким же названием проводили 24 марта в Екатеринбурге, там присутствовали губернаторы и прокуроры остальных округов РФ. Совещание такого уровня в Ярославе еще не проводили.

В Ярославль прибудет прядка ста человек, по пятьдесят глав регионов и прокуроров, наш регион будет представлять прокурор области. Прокуроры городов и районов Ярославской области, а так же главы районных администраций на совещание не приглашены.