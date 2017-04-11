Москва, 11 апреля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Парламентские слушания по молодежной политике пройдут в Госдуме 23 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«С учетом всех особенностей нашего графика принято решение, что слушания по молодежной политике пройдут, как и говорилось в большом зале 23 мая, во вторник, в 13 часов дня», — сказал Мельников.

С предложением провести слушания выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Каждая фракция выступит с предложениями по молодежной политике и о том, как видят парламентские фракции, партии эту работу», — отметил он ранее.