Брейтово, Ярославская область, 11 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В селе Прозорове Брейтовского района Ярославской области деревня из дров будет звать местных жителей к исправлению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал настоятель храма Михаила Архангела, благочинный Брейтовского района протоиерей Анатолий Денисов.

Breytovo.ru Трактор из дров

Строительство композиции из березовых поленьев началось в прошлом году. Сложили из дров трактор, избу, русскую печь, сельский туалет и египетскую пирамиду — всего 10 объектов. Они должны были символизировать отсутствие газа в районе и привлечь внимание власти к этой проблеме. В ходе своего визита в село врио губернатора Дмитрий Миронов пообещал газифицировать Брейтовский район. После этого в селе возникла другая идея.

Священник попросил прихожанина церкви Артема Иванова сделать из поленьев наглядный морально-агитационный объект. Уже сделано два мотоцикла.

«Мы хотим заселить нашу деревню, но вначале сделали транспорт — мотоциклы, потом появится лодка с дедом Мазаем и зайцами. Сейчас мы готовимся к Пасхе, а после нее начнем наполнять нашу деревянную деревню жителями. Хотим сделать 30−40 фигурок. Кто-то отдыхать будет, кто-то веселиться, другие ругаться или даже спать в канаве. Нам хочется, чтобы люди узнали себя и посмотрели на свое поведение со стороны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Анатолий Денисов.