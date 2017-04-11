Рига, 11 апреля, 2017, 13:03 — ИА Регнум.

Перевод детских садов в Риге на латышский язык, восстановление Службы государственного языка в Рижской думе, а также переосмысление исторической ценности Парка Победы (место где расположен памятник Освободителям Риги от нацистов) — таковы одни из главных задач, которые праворадикальное Национальное объединение поставит себе в случае, если его кандидат Байба Брока станет новым мэром города.

Dezidor Латышские правые радикалы

Что касается Парка Победы, то, по словам Броки, радикалы «выступят за честное отображение истории на этой территории», а также «восстановят Парк Победы» в рамках своего стремления «сделать Ригу латышской».

В свою очередь лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что общим девизом его партии на грядущих муниципальных выборах будет «Латышская Рига к столетию Латвии»: «Рига не автономный округ, а столица», — подчеркнул Дзинтарс, пообещав сделать город «столицей латышей всего мира» уже к 2018 году.

Что касается исторической роли Парка Победы, то первым шагом национал-радикалов по «восстановлению парка» в том виде, в каком он находился в период между двумя мировыми войнами может стать развешивание по всей Риге плакатов с целью разъяснить населению, какая интерпретация исторических событий «является истинной». «У парка совсем другое значение, нежели сейчас, и об этом нужно известить жителей», — пояснил по этому поводу глава фракции Национального объединения в Рижской думе Дайнис Лоцис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2016 года депутаты от праворадикального Национального объединения выразили возмущение в связи с тем, что Сейм большинством голосов отклонил коллективное заявление о восстановлении довоенного проекта площади Узварас (Победы), который, в частности, предполагает снос Памятника Освободителям Риги. Представители Нацблока выразили сомнение, что договор между Латвией и Россией о сохранении памятников, который ранее упоминало Министерство иностранных дел, запрещает демонтировать монумент.

Так, депутат Эдвин Шноре привел в пример ситуацию в Польше: «У Польши с Россией тоже заключен похожий договор, однако там его интерпретировали по-своему и все советские памятники демонтировали».

Напомним, ультранационалистическое Национальное объединение известно своими ксенофобскими программными установками, неприкрытой русофобией и идеей создания «Латвии для латышей». На данный момент объединение входит в правящую коалицию, имеет три министерских портфеля, и место спикера Сейма.