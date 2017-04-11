Калининград, 11 апреля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. На параде Победы калининградцы впервые увидят береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», поступившие в прошлом году на вооружение Балтийского флота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, менее чем через месяц — 9 мая — по площади Победы в Калининграде впервые пройдут пусковые установки этих ракетных комплексов.

Mil.ru БРК «Бастион»

Напомним, калининградская военная группировка дополнительно была усилена береговыми ракетными комплексами минувшей осенью. В ноябре 2016 года уровень обеспеченности Балтийского флота новыми образцами вооружения и военной техники проверил лично командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Всего в военном параде Победы примут участие порядка 50 единиц техники, а также торжественным маршем пройдут более 1,5 тыс. человек (из них порядка 900 военнослужащих Балтфлота, остальные — представителей других силовых ведомств).

Ранее ИА REGNUM цитировал военного аналитика из Калининграда Юрия Зверева о том, с развёртыванием в Калининградской области берегового ракетного комплекса «Бастион» Россия сможет контролировать вход в Балтийское море через Датские проливы.

БРК «Бастион» вооружён 36-ю сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», дальность которых достигает 600 км (аналогичное расстояние между балтийским побережьем в Калининградской области и Датскими проливами. — ИА REGNUM ). Ракеты «Оникс» способны поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Береговой ракетный комплекс «Бал» оснащён дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, предназначенными для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн.