Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Ростовской области в марте индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,1%. Вместе с тем, продовольствие подешевело на 0,05%, платные услуги — на 0,1%. А вот горячительные напитки подорожали на 0,9%, выросли в цене и непродовольственные товары — прибавка составила 0,3%. Сведения опубликовал Ростовстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 апреля со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В целом с начала 2017 года все товары и платные услуги населению подорожали на 0,7%. Из продовольственной группы взлетели цены на овощи и фрукты (8,3%), масло сливочное (3,8%), молоко и молочную продукцию (1,8%).

Из группы непродовольственных товаров в донском регионе с начала года наиболее подскочили в цене табачные изделия — на 4,1%, бензин — 1,7% и обувь — 1,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года инфляция в Ростовской области составила 5,2%. За год непродовольственные товары подорожали на 7,2%, а показатель продовольственной инфляции составил 5,4%. Платные услуги населению за 2016 год выросли на 4,6%.

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