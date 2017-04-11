Киев, 11 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Об этом премьер Гройсман заявил сегодня, 11 апреля, на пресс-конференции, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Гройсман и Порошенко

Он заверил, что примет участие в президентских выборах как обычный избиратель. «У меня есть сенсационное сообщение. В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах и как все граждане Украины приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня никаких нет. Об этом я уже говорил и об этом я сегодня хочу подчеркнуть. У меня есть совершенно другие намерения. Я хочу, используя должность главы правительства, изменить ситуацию в стране. Это я очень хочу сделать. Если говорить о должностях, это все от лукавого», — сказал Гройсман.

Он признался, что 2016 год был для него сложным в должности премьер-министра. «Для меня, как для человека, этот год был очень тяжелым и очень непростым. Но на самом деле, я вижу огромную перспективу в Украине. Я вижу то, что мы можем делать изменения. Мы можем менять жизнь и вселять веру в украинских граждан не просто словами, а реальными действиями», — рассказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что парламентская коалиция не рассматривает вопрос переформатирования правительства. «Пока в коалиции такой вопрос (переформатирования правительства) не поднимался и не обсуждался, наше правительство продолжает работать. У нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году. Я бы очень хотел, чтобы следующая наша встреча была с конкретными цифрами того, что нам удалось сделать, что нам удалось изменить», — добавил Гройсман.

Напомним, 14 апреля 2016 года 39-летний Гройсман возглавил украинское правительство. Он стал самым молодым премьером Украины. До этого Гройсман занимал должность мэра Винницы (Винницкая область).