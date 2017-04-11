Чебоксары, 11 апреля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии жилищное строительство пошло в рост. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в I квартале 2017 года в республике построено 1294 квартиры. Общая площадь введенного жилья составила 68,9 тыс. кв. метров, что на 8,7% больше по сравнению с I кварталом 2016 года.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В структуре общей площади жилья строительными компаниями введено почти 56,35 тыс. кв. метров, что на 18,5% выше уровня января-марта 2016 года. Объём обеспечен в основном за счёт строительства нового жилья. Реконструировано 14,66 тыс. кв. метров жилья — рост в 181 раз. Жители Чувашии за месяц построили 12,5 тыс. кв. метров — снижение на 20,9%.

ИА REGNUM Март 2017 года. Рассвет в Чебоксарах

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила по итогам года 30 746 рублей. Это на 12,3% меньше уровня января-марта 2016 года.

В ведомстве отмечают, что в I квартале 2017 года сданы в эксплуатацию газовые сети протяженностью 5,1 км, новые линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства общей протяженностью 14,5 км, из них реконструированы — 0,6 км. Также построено 2,4 км дорог общего пользования местного значения из щебеночных, гравийных и других материалов, обработанных вяжущими материалами. «В Канашском районе построены капитальный гараж на 6 мест и зерносеменохранилище на 0,8 тыс. тонн единовременного хранения. В Чебоксарах введены в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 240 мест и гостиница на 60 мест», — говорится в релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии построено 9911 квартир общей площадью 629,8 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,4%.