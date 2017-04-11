Черкесск, 11 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум.



stux Кукуруза

В Карачаево-Черкесии львиная доля земель, занятых под яровые культуры, в 2017 году будет отдана под посевы кукурузы. Аграрии республики планируют высадить ее на площади более 64 тыс. гектаров, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Минсельхоза региона. Территория, занятая «царицей полей», превысит 86% всех земель, на которых будут посеяны зерновые и более 50% всех сельхозугодий республики.

Всего же весной 2017 года в республике будет засеяно сельскохозяйственными культурами по всем категориям хозяйств более 122 тыс. га пашни. Не такими значительными по площади станут посевы других культур, таких как яровая пшеница (0,660 тыс. га), овес (0,873 тыс. га), зернобобовые (0,200 тыс. га) и гречиха (0,535 тыс. га). И только яровой ячмень займет более восьми тысяч гектаров.

Напомним, в 2014 году сельхозпроизводители Карачаево-Черкесии добились лучшего результата по России по урожайности кукурузы. Этот показатель составил почти 70 ц/га. В последующие годы аграрии, учитывая, что кормовая ценность кукурузы значительно выше ярового и озимого ячменя, а ее урожайность из года в год дает хорошие результаты, решили сделать ставку на эту культуру. В 2015 году было засеяно кукурузой 35 тысяч гектаров.

В том же году в Карачаево-Черкесии был начат проект по созданию селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы. По проекту центр должен будет поставлять семена кукурузы не только в Карачаево-Черкесию, но и в другие регионы России. Первая линия центра мощностью пять тысяч тонн была запущена уже в 2015 году.

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В Карачаево-Черкесии откроют центр разведения кукурузы

Стоит отметить, что в Карачаево-Черкесии функционируют 217 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том числе 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 3085 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 2012 КФХ, и более 80 тыс. личных подворных хозяйств. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил порядка 32,3 млрд рублей, что на 6% выше уровня 2015 года.