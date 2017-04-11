Кишинёв, 11 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В результате проведенных в столице Молдавии Кишиневе и других регионах страны обысков по делу о коррупции задержаны около 19 человек, включая трех мэров, а также нескольких директоров учебных заведений, руководителей компаний и сотрудников Фонда энергоэффективности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, обыски проводились по делу о нарушениях при проведении тендеров в области энергоэффективности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По информации правоохранительных органов, ряд представителей Фонда энергоэффективности в сговоре экономическими агентами, представителями местных властей и руководителями учебных заведений создали схему по фальсификации тендеров и незаконному использованию средств, которые выделялись на работы по оптимизации отопительных систем и повышению термоизоляции.