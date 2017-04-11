Пусан, Южная Корея, 11 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум.



Русский крейсер «Варяг». 1904

Экипаж флагмана Тихоокеанского флота ВМФ России, гвардейского ракетного крейсера «Варяг» провел для корейских школьников экскурсию по кораблю, прибывшему в порт Пусан. Об этом 11 апреля сообщает RT.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев, на борт корабля поднялись ученики филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона. Большая часть школьников — этнические корейцы, которые занимаются по русской программе.

Школьники побывали не только на «Варяге», но и на сопровождающем его морском танкере «Печенга». Во время экскурсии ребята ознакомились с вооружением флагмана ТОФ и бытом российских моряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крейсер «Варяг» и танкер «Печенга» прибыли в южнокорейский порт Пусан с неофициальным визитом, который продлится четыре дня. Вместе с южнокорейскими коллегами моряки ТОФ примут участие в ряде мероприятий.

Посетить крейсер «Варяг» должен генеральный консул России в Пусане, мэр южнокорейского города, представители ВМС страны. Намечена встреча командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца с командующим южнокорейским флотом вице-адмиралом Чон Чжин Собу.

Поход военных кораблей РФ продлится более двух месяцев, за это время моряки совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в зарубежные порты.