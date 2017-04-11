Лондон, 11 апреля, 2017, 12:29 — ИА Регнум.



Volvocars.com Volvo XC60

Шведский концерн Volvo решил вывести на британский рынок свой кроссовер XC60, об этом сообщила пресс-служба британского отделения компании.

Новый Volvo XC60 в стандартной комплектации D4 AWD Momentum обойдется британским подданным в 37 205 фунтов стерлингов (около 2,64 млн рублей), стоимость топовой версии T5 AWD Inscription Pro составит уже 45 600 фунтов стерлингов (около 3,23 млн рублей).

У автомобиля будет 8-ступенчатая коробка передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, и пятицилиндровый бензиновый T5, объемом 2 л и мощностью 245 л.с.

В СМИ высказываются версии экспертов о том, что Volvo XC60 будет конкурировать на британском рынке с такими автомобилями как Audi Q5 и Jaguar F-Pace. Судя по изложенной в релизе информации, компания решила предложить клиентам преимущество в виде более широкого предложения в комплектациях. Например, в базовую комплектацию входит мультимедийный центр, оборудованный навигационной системой, в качестве источников света использованы светодиоды, а крышка багажника оборудована электроприводом.

Напомним, в марте 2017 года на автосалоне в Женеве состоялась премьера обновленного кроссовера Volvo XC60. Продажи первого поколения автомобиля начались еще в 2008 году, за 9 лет было продано около миллиона экземпляров.