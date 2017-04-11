Москва, 11 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Политика постепенного повышения ставки Федеральной резервной службы США отрицательно скажется на рубле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля сообщил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Повышение ставки ФРС — это всегда удорожание доллара, а соответственно, и удешевление рубля, это один из наиболее мощных факторов, от которых зависит российская валюта», — пояснил он.

Впрочем, по словам Николаева, это не единственный фактор и если к повышению ставки добавится понижение цен на нефть, то вдвоем два этих фактора ослабят рубль еще сильнее, опасается он.

«Кроме того, США уже говорили, что скоро начнут списывать активы на балансе ФРС, которых накопилось очень много, — так вот если это произойдет одновременно с повышением ставки, то удар по рублю будет еще более мощным», — отметил Николаев.

«Нужно быть готовым к тому, что только в этом году ФРС как минимум дважды поднимет ключевую ставку», — предупреждает он.

Ранее глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что ведомство переходит к политике постепенного повышения базовой процентной ставки, чтобы поддерживать рост американской экономики.