Ярославль, 11 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Бывший и.о. директора ярославского МУП «Волна» Сергей Лапшинов, обвиняемый в получении взятки и получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, отпущен под залог. Дело против Лапшинова передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ Следственного комитета Ярославской области.

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Сергей Лапшинов, посредник и трое взяткодателей признали свою вину. Бывший ио директора МУП «Волна» и посредник — тоже работник это предприятия заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их дело будет рассматриваться в упрощенном порядке. Пока все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а Сергей Лапшинов, ранее арестованный судом, освобожден под залог в 2 миллиона рублей. Об освобождении под залог просила защита обвиняемого, и суд нашел ее доводы убедительными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обвиняемый в 2016 году через посредника — своего подчинённого — получил от 34-летнего директора коммерческой организации, осуществлявшей работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципального унитарного предприятия «Волна», денежные средства в размере 1 миллиона 209 тысяч рублей, что составляло 20−25% от денежной суммы, которую необходимо было перечислить данной организации в качестве вознаграждения за выполнение работы.

Аналогичное преступление было совершено злоумышленником при оплате поставки каменного угля, выполненной другой коммерческой организацией. В этом случае сумма взятки составила 40 500 рублей. Ее предлагал 61-летний директор одного из ярославских ООО.

Также обвиняемый получил взятку в размере 63 тысяч рублей от 30-летней индивидуальной предпринимательницы за заключение договоров об оказании услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества и ускорение оплаты работ, выполненных в рамках этих договоров.

Уголовное дело направлено в суд. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области завершено расследование по уголовным делам в отношении всех взяткодателей — они обвиняются в даче взятки через посредника и дача взятки через посредника в особо крупном размере. Все уголовные дела в отношении взяткодателей и посредника с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.