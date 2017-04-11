Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилось к горожанам и гостям Северной столицы с просьбой не оставлять ненужные вещи в общественных местах, поскольку их обнаружение приводит к вызову оперативных служб, отвлекаемых от реагирования на возможные реальные угрозы. Текст обращения распространила сегодня, 11 апреля, пресс-служба регионального Главка Росгвардии.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Термос, забытый кем-то на станции метро Петербурга

Там отметили, что «в последнее время значительно увеличилось количество сообщений от граждан об обнаружении в общественных местах подозрительных предметов» — сумок, коробок, пакетов и т.п. Причем, некоторые граждане оставляют не нужные им вещи не случайно, а сознательно — в расчете, что они еще кому-нибудь пригодятся.

«Такие бесхозные предметы вызывают обоснованную тревогу у граждан и они сообщают об этом в оперативные службы, в том числе в Росгвардию. Выехав для осмотра очередного «бесхоза», взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии могут не успеть обезвредить действительно опасный предмет и тогда последствия могут быть непредсказуемы», — напомнили в ГУ Росгвардии.

Одновременно в силовом ведомстве призвали сохранять бдительность. При обнаружении подозрительного предмета граждан просят, по возможности, выяснить, кто именно мог его оставить, не пытаться самостоятельно осмотреть или переместить предмет, отойти на безопасное расстояние или найти надёжное укрытие, сообщить в правоохранительные органы, а до прибытия их сотрудников не допускать приближения посторонних лиц к подозрительному предмету.

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Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, 53 из них до сих пор остаются в больницах. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». В последующие дни станции метро Петербурга неоднократно закрывались из-за обнаружения бесхозных предметов. Угроза больше ни разу не подтвердилась.