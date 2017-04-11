Москва, 11 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Биткоин необходимо легализовать, чтобы он не превратился в способ финансирования террористических организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

«Биткоин действительно часто используется для оборота незаконных средств, но для того, чтобы эту проблему решать, надо сначала легализовать его и не делать вид, что этой криптовалюты не существует», — заявил он.

Для того, чтобы биткоин не стал валютой террористов, нужно следить за самими террористами, а не запрещать биткоин, продолжил он. «Параллельно с легализацией правительству надо разработать некий механизм контроля за тем, кем и как используется эта валюта — но не перекрывать циркуляцию денег, а следить за людьми и организациями, которые занимаются подобными вещами», — подчеркнул Абрамов.

По словам Абрамова, биткоин сегодня — рискованная, но необходимая мера для увеличения темпа экономического роста. «Биткоин показал, что он очень волатильный и проблемный, но это новация, которой пользуются во всем мире, это мера, которая позволит малому и среднему бизнесу дышать, а это позволит увеличить темпы роста экономики и благосостояние населения», — отметил он.

Замминстра финансов России Алексей Моисеев в интервью агентству «Блумберг» заявил, что операции с криптовалютой в целом и с биткоинами в частности могут быть легализованы уже в 2018 году.

Ранее российские власти готовили законопроект, предусматривающий наказание за выпуск криптовалют наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.