Барнаул, 11 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Алтайский край сократил экспорт лесоматериалов: за первый квартал 2017 года его объем составил 136,9 тысяч кубометров, что на 6,5% (на 9,4 тысяч кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Такие данные сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт. По ее данным, статистическая стоимость экспортируемых лесоматериалов составила 16,6 миллионов долларов США, что больше показателя первого квартала 2016 года на 51% (на 5,5 миллионов долларов). Вес вывезенных лесоматериалов за отчетный период составил 84,9 тысячи тонн, что на 7% (на 6,3 тысяч тонн) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

Всего в первом квартале 2017 года в регионе деятельности Алтайской таможни было оформлено 1020 таможенных деклараций по экспорту лесоматериалов, что на 14 деклараций меньше, чем в первом квартале 2016 года. В течение отчетного периода вывоз лесоматериалов в регионе деятельности Алтайской таможни осуществляли 48 зарегистрированных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), это на 7 участников больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Что касается структуры экспорта лесоматериалов, отрадно заметить, что более 97 процентов — это обработанная древесина, пиломатериалы, и тенденция по сокращению вывоза круглого леса сохраняется. Объем экспортируемых обработанных лесоматериалов (товарная позиция: 4407) в отчетном периоде в регионе деятельности Алтайской таможни составил 133,2 тысячи кубометров. Статистическая стоимость обработанных экспортируемых лесоматериалов в 2017 году составила 15,8 миллионов долларов, что на 51,2% (на 5,4 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2016 года. Экспорт обработанных лесоматериалов осуществляли 44 участника ВЭД», — подчеркнули в Алтайской таможне.

Известно также, что экспорт необработанных лесоматериалов осуществляли 8 участников ВЭД. Они вывезли 3,7 тысячи кубометров круглого леса, что на 2 тысячи кубометров меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Его стоимость составила 400 тысяч долларов, что на 48% (на 100 тысяч долларов) больше, чем в прошлом году.

Экспорт лесоматериалов осуществлялся, в основном, в Афганистан (40,8%), Узбекистан (31,8%) и Китай (24,2%) — на их долю вместе пришлось 96,8% стоимостного объема экспорта лесоматериалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года (в сравнении с предыдущим периодом) экспорт алтайского леса объем упал на 19% и составил 727 тысяч кубометров. Древесину поставляли в Узбекистан (35,7%), Афганистан (34%) и Китай (20,9%) — на их долю вместе пришлось 90,6% стоимостного объема экспорта лесоматериалов.