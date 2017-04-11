Пхеньян, 11 апреля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи заявили, что «готовы к войне», сообщает Independent.

Julian_Limes Вид Пхеньяна с вершины башни Чучхе

«Мы будем считать, что вся ответственность за катастрофические последствия подобных вопиющих действий ложится на плечи США», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел КНДР.

Подобная реакция стала следствием того, что Соединенные Штаты отправили авианосец «Карл Винсон» к Корейскому полуострову.

Подобные действия США свидетельствуют о том, что они близки к вторжению в Северную Корею, отмечает представитель Пхеньяна.

«Если США решатся начать военные действия, то они получат упреждающий удар», — добавляет представитель КНДР.

Напомним, отношения между КНДР и США значительно обострились после серии ядерных и ракетных испытаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы в одиночку справиться с угрозой Северной Кореи, пока она не смогла создать ракету, способную достичь берегов США.