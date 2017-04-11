Ярославль, 11 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. С 21 по 23 апреля на звонницах и колокольнях храмов Ростова Великого Ярославской области и округи пройдет Пасхальная звонильная неделя, организованная Центром колокольного искусства музея «Ростовский кремль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Ростовский кремль, фото Сергея Метелицы Звонница в Ростове

«На Руси такие недели существовали издавна: звонить в колокола на Пасху разрешалось каждому, и не только для удовлетворения праздного любопытства прихожан. Звонари в это время присматривались к любителям звона, выбирая самых способных себе в ученики. Сейчас Пасхальная звонильная неделя превратилась в фестиваль звонарей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в музее-заповеднике «Ростовский кремль».

На этот раз в древнем городе соберутся звонари из Москвы, Ярославля и Ростова, чтобы поработать на нескольких колокольнях и звонницах ростовской округи: в Филимонове и Сулости, Спасо-Яковлевском, Варницком и Борисоглебском монастырях, а также на малых колокольнях Ростовского кремля, которые расположены у двух надвратных церквей — Воскресенской и Иоанна Богослова.