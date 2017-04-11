Москва, 11 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

В России за 2016 г. предотвращено 16 терактов и ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций, сообщил сегодня, 11 апреля, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета РФ.

«Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде», — сообщил глава ФСБ.

Бортников уточнил, что в ликвидированные ячейки входили в том числе и граждане СНГ. «Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции», — сказал он.

Он пояснил, что нужно продолжать борьбу с терроризмом. На государственной границе, на каналах въезда и выезда людей должны быть обеспечены дополнительные меры пограничного режима.

Также требуется упорядочить работу миграционной сферы и ввести дополнительную ответственность для контролирующих должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2013 г. в России происходит ощутимый рост числа преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Об этом свидетельствуют данные, приведенные как МВД, так и Генпрокуратурой России.